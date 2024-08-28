جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مراكز النزوح والنازحين بقطاع غزة

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، استهداف مراكز النزوح والنازحين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 9 مواطنين، وإصابة آخرين باستهداف مدرسة المنفلوطي في شارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مدخل قرية المصدر على شارع صلاح الدين؛ ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وارتفع عدد الشهداء نتيجة قصف سيارة في الزوايدة وسط القطاع إلى خمسة شهداء.

وجدد الاحتلال في خان يونس، قصفه لمنازل المواطنين وبعد الغارات الليلة التي أدت لاستشهاد 11 مواطنًا، استشهد مواطنين اثنين بقصف منزل عائلة عامر بحي الأمل غرب خان يونس.

ويواصل المواطنون البحث تحت أنقاض منزل عائلة الشاعر بقيزان النجار جنوب المدينة عن 16 مفقودا، حيث تمكنوا من انتشال جثامين أربعة مواطنين حتى الساعة الرابعة عصرا.

واستشهد شخص وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا، و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدًا و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.