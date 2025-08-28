لقي سائق مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين "جامبو" و"نصف نقل" على الطريق الزراعي السريع أمام قرية عرفة بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود متوفى ومصاب. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين اصطدام سيارة جامبو بأخرى نصف نقل.

وأسفر الحادث عن وفاة حمادة ك. أ. (32 عامًا)، سائق ومقيم بقرية طورس التابعة لمركز أبو حمص، فيما أصيب محمد ط. م. (33 عامًا)، سائق ومقيم بقرية أبشيش بمحافظة المنوفية، بكسر في القدم اليمنى.

نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، فيما جرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.