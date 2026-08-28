محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمصيف بلطيم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة بمدينة مصيف بلطيم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المصيف، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الأعمال متابعة كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الإنارة، بما يسهم في توفير الإضاءة اللازمة وتحسين مستوى الأمان والحركة المرورية، خاصة خلال فترة الإقبال على المصيف.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية لمنظومة الإنارة، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات، مع ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وشدد المحافظ على تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بمدينة مصيف بلطيم، والحفاظ على جاهزية المرافق والخدمات، بما يتناسب مع مكانة المدينة كإحدى أهم الوجهات السياحية بالمحافظة، ويوفر بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين.

وتأتي أعمال رفع كفاءة الإنارة ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، ودعم جهود تطوير المدن والمناطق السياحية، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري لمحافظة كفرالشيخ.