وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية وبحثية جديدة بجامعة المنصورة

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، عددًا من المنشآت التعليمية والبحثية الجديدة بجامعة المنصورة، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور أشرف عبد الباسط، ونوابه وعمداء الكليات، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وشملت المنشآت - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - وحدة زرع النخاع بمركز الأورام: وتضم أحدث 8 كبسولات مغلقة لزرع النخاع، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه (منها 30 مليون من الموازنة العامة للدولة، و20 مليون مساهمات من المجتمع المدني) وتمثل الوحدة بما تضمه من إمكانيات نقلة طبية متميزة، وإضافة للمنظومة الطبية بجامعة المنصورة لعلاج مرضى الأورام، وأمراض الدم، والأمراض الوراثية بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، فضلا عن أنها تعظم دور مركز الأورام في تقديم خدمة طبية متميزة من خلال استخدام التقنيات الطبية الحديثة، ووجود أطقم طبية تتميز بمستوى عال من الكفاءة والمهارة؛ مما يسهم في تحقيق أعلى نسب شفاء للمرضى.

كما تضمنت الافتتاحات تجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان: وتشمل وحدات طب الأسنان الجديدة 42 وحدة تدريبية وتعليمية لطلاب الكلية، فضلًا عن تدريب طلاب برنامج (المنصورة – مانشستر) وتتميز الوحدات الجديدة بمواصفات عالية، مايجعلها إضافة كبيرة للكلية، سواءً على المستوى التعليمي أو التدريبي للطلاب أو خدمة المرضى فى المجتمع، وبلغت تكلفة هذه الوحدات ما يقرب من 10 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات.

كما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مبنى "أبي بكر الصديق" بمدينة "جيهان" للإسكان المميز للطالبات: وقد تم تجديده وتطويره بطاقة استيعابية 144 سريرًا، ويضم 72 غرفة، تشمل 32 غرفة فردية، 8 غرف مزدوجة، 32 غرفة ثلاثية، حيث تهتم الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية، وتسعى لتوفير السكن الملائم للطلاب المغتربين، ومنها توفير أماكن لإقامة الطالبات بشكل عصري، ويعد المبنى هو سادس مبنى يتم الانتهاء من تطويره، وإعادة تأهيله للتسكين بعد أن توقف التسكين بهذه المباني الستة منذ عام 2010.

وأوضح البيان أن تكلفة عمليات التطوير بلغت 17.8 مليون جنيه، منها 5.4 مليون من الموازنة العامة للدولة، و12.4 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وتم تأهيل المبنى وتجهيزه بأحدث محتويات التجهيز، التي توفر سبل الراحة للطالبات خلال إقامتهن.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار - خلال الافتتاح - عن أهمية هذه المنشآت في تطوير الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الجامعة لأبنائها، وأنها تمثل قيمة مضافة لمنظومة التعليم الجامعي بوجه عام، متوجهًا لأسرة جامعة المنصورة بخالص التهنئة بمناسبة هذه الافتتاحات، راجيًا أن تحقق الأهداف المأمولة من وراء إنشائها، وأن تؤدي دورًا إيجابيًّا في خدمة العملية التعليمية بالجامعة.

كما تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعرض الفني المقام بالجامعة تحت عنوان (مصر في عيون أبنائها من الطلاب الوافدين) خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل والذي يتم تم خلاله عرض نماذج من أنشطة وإبداعات الطلاب الوافدين، كما تفقد معسكر الجوالة والمعرض الخدمي لطلاب الجامعة، في إطار متابعته للأنشطة الطلابية بالجامعات.