صحيفة إماراتية: القوة في السلام والاستقرار وليست في الحروب وإزهاق الأرواح

أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن السياسة الإماراتية الخارجية تستند على دبلوماسية السلام والأمان وتسعى لتقليل مساحة التباعد بين الآراء والوصول للحلول العادلة والشاملة التي تضمن حقوق الطرفين وإنهاء النزاعات بصورة عادلة.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الاثنين، إلى ترحيب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بدعوة "اجتماع عمّان" إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أن هذه التوجهات الواقعية والعملية هي في صلب الموقف الإماراتي.

وأضافت "أن السياسة الإماراتية الخارجية انطلقت من الرصيد الأخلاقي والضمير الحي، فكل ما يهمها هو الحلول العادلة والشاملة التي تضمن حقوق الطرفين وإنهاء النزاعات بصورة عادلة، وظلت محافظة على النهج في جميع الأوقات والمنعطفات والتطورات باستخدام الحكمة والعقل والمنطق، حتى باتت كياناً حضارياً فاعلاً ومؤثراً في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها".

وأكدت "البيان"، في ختام افتتاحيتها، أن السياسة الإماراتية شكلت شواهد حية لأصالة سياسة التوازنات القائمة على تعزيز السلام العادل، فاليد التي تعطي وتداوي وتضمد الجراح وتهدئ النفوس تستحق الإشادة العالمية، حيث أثبتت الإمارات أن القوة في السلام والأمان والاستقرار والتنمية وليست في الحروب وإزهاق الأرواح، وسفك دماء الأبرياء.