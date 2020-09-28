أذربيجان: يجب تسوية الصراع في قره باغ بناء على قرارات مجلس الأمن

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تسوية الصراع في إقليم قره باغ بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.



وأكد المكتب الإعلامي لعلييف أنه أجرى اليوم الاثنين، محادثات مع جوتيريش عبر الفيديو "وأكد ضرورة تسوية الصراع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ بناء على مبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن".



وشدد علييف على أن هذه القرارات "تطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمنية من الأراضي المحتلة"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.



ونشب النزاع في قره باغ عام 1988 على خلفية إعلان الإقليم الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، انفصاله عن جمهورية أذربيجان السوفيتية.



وفي عام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد عن قيام جمهورية قره باغ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.



وخسرت القوات الأذرية الحرب التي استمرت بين عامي 1992 و1994 إقليم قره باغ، و7 مناطق متاخمة.