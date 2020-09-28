مستشار النواب الليبي: لن تبقى لدينا قوة عسكرية إلا الجيش الوطني والمخابرات الأمنية

قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن خروج الأجانب والجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة من البلاد أصبح واجبًا الآن، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة عليها تفكيك السلاح وتسليمه للجيش.

وأضاف المريمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الجماعات الإرهابية مرفوضة في ليبيا، فضلًا عن أنه لا جلوس ولا تفاهم معها، مؤكدًا أنه يجب القضاء عليها نهائيًا.

وتابع: «لن تبقَ لدينا قوة عسكرية إلا الجيش والمخابرات الأمنية، ونتفق جميعًا على أنه لا وجود للأجنبي أو المرتزقة أو المليشيات المسلحة، نريد أن نتجه لدولة القانون والمؤسسات ولابد لليبيا أن تستقر».

وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن العديد من المبادرات والاجتماعات انطلقت لحل الأزمة الليبية كمخرجات لمؤتمر برلين، مضيفًا أن هناك مبادرات أخرى خرجت من رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح.

وأشار إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «إعلان القاهرة»، موضحًا: «كان هناك خطابًا للرئيس وحدد الخطوط الحمراء عند سرت والجفرة وطالب بالخروج لحل الأزمة الليبية».

واجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.