 بوتين: سنعزز طاقاتنا النووية تماشيا مع التحديات الجيوسياسية - بوابة الشروق
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بوتين: سنعزز طاقاتنا النووية تماشيا مع التحديات الجيوسياسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 1:27 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعزز طاقات صناعتها النووية بما يتّسق مع التحديات الجيوسياسية والتكنولوجية.

وقال بوتين -في رسالة تهنئة للعاملين في مجال الصناعة النووية بمناسبة يومهم المهني، حسبما أفاد الكرملين اليوم الاثنين- "إن روسيا لديها إمكانات نووية ستعمل على تعزيزها باستمرار؛ من أجل الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف الرئيس الروسي: "أن التاريخ يثبت أن الإنجازات الخارقة في مجال معقد مثل الصناعة النووية ليست عرضية، فهي مدعومة بمدارس علمية وهندسية، وبعمل عشرات المؤسسات والآلاف من الأشخاص وبنظام تعليم وتدريب عالي الجودة"، شاكرا في رسالته العاملين في مجال الصناعة النووية الروسية على أدائهم المتميز والفعال، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.


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