قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض الجهات تبيع منتجات للعناية بالبشرة والشعر دون معرفة مصدرها ومكوناتها، وأحيانًا يدعون أن تلك المنتجات لها تراخيص من وزارة الصحة.

وحذر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، المواطنين، قائلًا: «أي منتج خاص بجسمك أو جلدك أو عينك أو شعرك لازم تشتريه من مكان معروف وموثوق فيه».

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يرصد تلك المنتجات ويتأكد من عدم وجود تراخيص خاصة بها، لافتًا إلى رصد حالات سببت لها منتجات مغشوشة بتلف الشعر أو الجلد، أو عاهة مستديمة.

وأشار إلى عقوبة صاحب صفحة تبيع منتجات مقلدة ومغشوشة بالحبس مدة عامين، وغرامة مالية 100 ألف جنيه.