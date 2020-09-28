أحمد أبو الغيط: تركيا اتخذت موقفا حادا من الجامعة العربية

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا اتخذت موقفًا حادًا من الجامعة العربية ومن بعض الدول العربية بالاسم.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «مع جيزال»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأحد، أن تركيا تحتل شمال سوريا، وتتواجد بقوة على الأراضي العراقية.

وانتقد خطوة إحالة الجامعة العربية للملفين السوري والليبي للأمم المتحدة، التي قال عنها إنها خضعت لعلاقات القوى العظمى.

وأشار إلى اتصال الجامعة العربية مع المعارضة السورية واستقبالها والتشاور معها باستمرار، مشيرًا إلى أن النظام في سوريا يقول «نحن لسنا على استعداد للنقاش مع الجامعة العربية طالما تصرفت هكذا في حينه».

وتابع أن هناك كثير من الأخطاء التي ارتكبها النظام الحاكم في سوريا، وبعض الدول العربية، وانتهى الحال إلى تجنيب الدول العربية الدور الذي كان عليها أن تقوم به.