الشرطة الإسبانية: القبض على أكبر عصابة لتهريب الكوكايين بأوروبا

فككت الشرطة الإسبانية ما تعتقد أنه "أكبر شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا"، وألقت القبض على 61 مشتبها بهم، وصادرت نحو 4 أطنان من مخدر الكوكايين.

وأكدت الشرطة اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، والبالغ عددهم 61، هم من البلقان بالأساس، وأنه إلى جانب مصادرة الكوكايين، تم ضبط 5ر2 طن من مخدر الماريجوانا، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

وقامت الشرطة الأوروبية "اليوروبول" بقيادة إجراءات التحقيق التي أدت لنجاح العملية، بالاشتراك مع مسؤولي الشرطة من ألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا وصربيا وكولومبيا والولايات المتحدة.

ووقعت عمليات الاعتقال، التي تم تنفيذها في وقت سابق من العام، في مدن مدريد وبرشلونة وملقا وتاراجونا وجيرونا وفالنسيا بإسبانيا.

وهربت العصابة، كميات كبيرة من الكوكايين، من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، ثم وزعتها في جميع أنحاء القارة. ووقعت عملية ضبط المخدرات عندما وصلت شحنة حجمها 25ر1 طن من الكوكايين إلى إسبانيا عن طريق سفينة قادمة من البرازيل.