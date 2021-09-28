السودان: تواصل عمليات بناء سد النهضة دون التوصل لاتفاق يشكل تهديدا مباشرا لنا

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قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن تواصل عمليات بناء سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا للسودان.

وأكد عباس، خلال لقائه السفير الأسترالي لدى الخرطوم مساء اليوم، تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم؛ لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.

كما جدد عباس التأكيد أن السودان يتأثر مباشرة من سد النهضة خاصة بقرارات الملء الأحادية للعام الثاني على التوالي.

واستعرض وزير الري السوداني فرص الاستثمار في مجالات المياه مع الشركات الأسترالية، مؤكدا وجود فرص كبرى في مجال الري، وطلمبات الطاقة الشمسية.

من ناحيته، وعد السفير الأسترالي بحث شركات بلاده على الاستثمار في مجال المياه باعتباره قطاعا مهما وواعدا بالسودان.