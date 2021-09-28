تعقد مؤسسة أنا ليند اليوم الثلاثاء حفلا كبيرا بمناسبة تسلم الأميرة ريم علي مهام الرئيس الجديد لمؤسسة أنا ليند، وهي زوجة أخ العاهل الأردني، الأمير الملكي علي بن الحسين والحفل يحضره عدد من السفراء والدبلوماسيين.

والأميرة ريم علي لها باع كبير في مجال الإعلام مع CNN و BBC وهي مؤسس المعهد الأردني للإعلام الذي يهدف أن يكون مركز إبداع لتعليم الإعلان في العالم العربي وهي أيضا رئيس مهرجان عمان السينمائي الدولي.

ويحتفل أيضا بتولي السيد جوزيب فيريه منصب المدير التنفيذي لمؤسسة أنا ليند. والسيد فيريه خبرة خمس عشرعاما في ترتيب وإدارة أجندة الأورو متوسط. والسيد فيريه أسباني الأصل وقد عمل في العديد من الدول في مجال الحوار بين الثقافات منها المغرب وموريتانيتا.

وتودع المؤسسة السيدة اليزابيت جيجو الرئيس السابق لمؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات وهي مؤسس مؤسسة الشراكة الأوروبية Europartenaires في فرنسا، وتولت منصب وزير العدل ثم وزير الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس جاك شيراك ومنصب وزير الشئون الأوروبية في عهد الرئيس فرنسوا متران.

وقد أمضت السيد اليزابيت جيجو ست سنوات ونصف من العمل والتفاني كرئيس للمؤسسة لتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة شمال وجنوب إقليم الأورو المتوسط.