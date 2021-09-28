تايوان تسجل 7 إصابات بكورونا دون وفيات

سجلت تايوان اليوم الثلاثاء، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج ما عدا حالة واحد، ولم تسجل أي حالات وفاة ،طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" عن المركز قوله إن حالة العدوى المحلية تم تسجيلها في العاصمة تايبيه، وهي تعود لشخص في الخمسينات من عمره، خضع لاختبار كورونا أمس الاثنين، وجاءت النتيجة إيجابية اليوم.

وأضاف المركز، أن ثلاث حالات من الست الأخرى، لمواطنين تايوانيين عائدين من فيتنام والولايات المتحدة وسنغافورة، والثلاثة الأخرى لمواطنين يابانيين وأمريكيين.

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في تايوان إلى 16 ألفا و205، من بينها 14 ألفا و416 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد لأول مرة، أكثر من مئة حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس حتى الآن 842 حالة.