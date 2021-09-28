 «بتكتب كل اللي إنت عاوز؟».. السناوي يجيب على عمرو أديب: بقدر ما هو ممكن - بوابة الشروق
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«بتكتب كل اللي إنت عاوز؟».. السناوي يجيب على عمرو أديب: بقدر ما هو ممكن

عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:00 ص

أجاب الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، على سؤال وجهه له الإعلامي عمرو أديب "إنت بتكتب كل اللي إنت عاوز".

وردّ السناوي خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين: "أكتب بقدر ما هو ممكن.. لكن ما أكتبه يعبّر عن قناعاتي".

وشدّد السناوي، على ضرورة إفساح المجال أمام المعارضة للظهور أمام الرأي العام وإتاحة الفرصة لها للمناقشات حول ما يجري على الساحة المصرية.

وأشار إلى أنّ مساحة حرية التعبير يجب أن تكون متاحة بشكل أكبر لتوسعة المجال العام، وأن تعبّر المعارضة المنخرطة في العمل التنظيمي عن نفسها.

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