رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء

تفقد أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد رئيس، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء؛ لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

وأجرى رئيس الأركان بجولة تفقدية، تضمنت المرور على عدد من المشروعات القومية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والمرور على عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتقى خلال الجولة بعدد من الأهالي والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة؛ نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بجميع أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمحافظة شمال سيناء.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء؛ لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب، كذلك خطط التأمين المتبعة لتوفير المناخ الآمن لكافة العاملين بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

كما عقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة، نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

وأدار حوارا مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، كما كرم المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم المكلفين بها على الوجه الأمثل.

حضر الجولة التفقدية واللقاء قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.