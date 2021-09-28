قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب القصر العيني، إن الجرثومة الحلزونية موجودة في الغشاء المخاطي للمعدة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين لديهم تلك الجرثومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الجرثومة قد تتسبب في بعض المشكلات الصحية ولها علاقة ببعض الأمراض كقرحة الاثني عشر والتهاب المعدة وسرطان المعدة وأحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية، موضحًا أنها تنتقل عن طريق الطعام والشراب والقُبلات.

ونفى وجود أعراض محددة لها علاقة مباشرة بجرثومة المعدة، قائلًا إن البرتوكولات الدولية توصي بعدم إجراء المواطنين لتحليل الجرثومة إلا في حالات محددة وهي معاناة حرقة مستمرة في المعدة ووجود تاريخ مرضي عائلي بسرطان المعدة، أو النقص في الهيموجلوبين والحديد والصفائح الدموية بصورة غير مبررة.

وأرجع أستاذ الكبد والجهاز الهضمي ظهور مشكلات جرثومة المعدة إلى العلاقة بين الجهازين العصبي والهضمي، متابعًا: «هناك جهاز عصبي كامل في القولون ويطلق عليه البعض العقل الثاني للإنسان، وهناك علاقة بين نوعية الأكل والحالة النفسية والعصبية للإنسان».