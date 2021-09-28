سانوفي تعلن بيانات إيجابية مؤقتة عن لقاح جديد لكورونا تقوم بتطويره

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي اليوم الثلاثاء أنها تلقت نتائج إيجابية مؤقتة من دراسة في المرحلة1/2 للقاح مضاد لفيروس كورونا تقوم بتطويره، وهو قائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة أن البيانات تؤكد إمكانيات الحمض النووي الريبوزي المرسال ومنصة الجسيمات النانوية الدهنية التي حصلت عليها مؤخرا من شريكتها "ترانزليت بيو"، كما تدعم استراتيجية الحمض النووي الريبوزي المرسال الخاصة بسانوفي.

وأشارت الشركة إلى أن البيانات الأولية من المرحلة 1/2 أظهرت تحييد الانقلاب المصلي للأجسام المضادة في 91% إلى 100% من المشاركين في الدراسة، بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، من خلال جميع الجرعات الثلاث التي تم اختبارها.

ولم تظهر أي مخاوف تتعلق بالسلامة، ويمكن مقارنة ملف التحمل مع لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال الأخرى، غير المعدلة، المضادة لكورونا.

وسوف تقدم الشركة المزيد من البيانات عن هذه الدراسة الأولى لمنصة الحمض النووي الريبوزي المرسال الخاص بها في وقت لاحق.