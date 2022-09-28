انطلاق فعاليات الدورة الـ 11 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الحادية عشر للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار "تحديات وحلول"، والذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة.

وافتتح ولي عهد الشارقة فعاليات الدورة الـ 11 من المنتدى المنعقد في "إكسبو الشارقة".

ويشارك في المنتدى الذي ينعقد على مدى يومين، أكثر من 160 متحدثاً ومشاركاً من الساسة والإعلاميين والخبراء من مختلف دول العالم.