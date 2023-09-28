وفاة السير مايكل جامبون صاحب شخصية دمبلدور في سلسلة هاري بوتر عن 82 عاما

توفي الفنان البريطاني مايكل جامبون، صاحب شخصية "البروفيسور دمبلدور" في سلسلة أفلام "هاري بوتر" عن عمر 82 عاماً.

وبحسب موقع شبكة إن بي سي نيوز، أعلنت عائلته في بيان وفاته في المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي. وقال البيان الصادر عن زوجته وابنه: "نشعر بحزن شديد عندما نعلن فقدان السير مايكل جامبون".

ولد جامبون في 19 أكتوبر 1940 في العاصمة الأيرلندية دبلن، لأم خياطة وأب مهندس، وترك المدرسة في سن الخامسة عشرة، وبعد سبع سنوات تأهل كمهندس بعد أن أكمل تدريبه المهني.

بدأ عمله الاحترافي في المسرح أوائل الستينات، بعدما اثبت امكانياته مع فرقة مسرحية محلية، وفي عام 1962، أصبح أحد الأعضاء المؤسسين للمسرح الوطني بلندن،

تبع ذلك العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، رشح على إثرها بشكل متكرر للعديد من الجوائز، وفاز بجائزة لورانس أوليفييه ثلاث مرات، كما فاز بأربع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وفي عام 1998 حصل جامبون على وسام فارس لأدواره في الدراما.

اشتهر بدور "دمبلدور" في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، خلفا للممثل الراحل ريتشارد هاريس بدأ من الجزء الثالث من السلسلة المكونة من ثمانية أفلام.

رغم أن هذا الدور قد رفع مكانة جامبون الدولية وقدمه إلى جيل جديد من المعجبين، إلا أنه اعترف ذات مرة بأنه لم يقرأ أيًا من كتب جيه كيه رولينج مؤلفة سلسلة هاري بوتر الأكثر مبيعًا.