استطلاع: اشتعال المنافسة بين 3 أحزاب هولندية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر

أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث الهولندي "آي أند أو"، قبل الانتخابات البرلمانية الهولندية المقررة في 22 نوفمبر المقبل، تقدم حزب "تحالف اليسار" الهولندي، على حزب "الشعب للحرية والديمقراطية" بفارق مقعدين.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس الأربعاء، أن "تحالف اليسار" بزعامة فرانس تيمرمانز سيحصل على 29 مقعدا من أصل 150، في حين سيحصل حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" بزعامة وزيرة العدل الهولندية ديلان يسيلجوز زيجيريوس، على 27 مقعدا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع حصول حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، الذي أسسه النائب الهولندي بيتر أومتزجتين أوجست، على 25 مقعدا.

ووفقا لنتائج استطلاع مركز الأبحاث الهولندي، سيحصل "حزب الحرية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه خيرت فيلدرز على 18 مقعدا متقدما على حزب "حركة المواطنين المزارعين"، BBB، الذي سيحصل على 12 مقعدا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الهولندية في 22 نوفمبر المقبل بعد انهيار الائتلاف الحاكم وسط الخلافات الداخلية حول سياسة الهجرة.

وأجرى مركز الأبحاث الهولندي "آي أند أو" مقابلات مع 2288 مواطنا هولنديا في الفترة ما بين 22 و25 سبتمبر الجاري.