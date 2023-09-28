كازاخستان تعلن استعدادها لزيادة صادرات النفط إلى ألمانيا

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف خلال زيارته الحالية لبرلين استعداد بلاده لزيادة صادراتها من النفط الخام إلى ألمانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توكاييف قوله خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده تصدر خلال العام الحالي 500 ألف طن نفط خام إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا.

وتسعى كل من ألمانيا وكازاخستان إلى زيادة التعاون الثنائي في مجالات المواد الخام والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين.

ويأتي ذلك في حين وافق البرلمان البلغاري اليوم الخميس، على خطة تستهدف وقف استيراد النفط الخام من روسيا تدريجيا لتنضم بلغاريا إلى باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي توقفت عن استيراد الخام الروسي ردا على حرب أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن القرار البلغاري سيجبر مصفاة نفتوهيم البلغارية المملوكة لشركة النفط الروسي لوك أويل على البحث عن مصادر بديلة للحصول على النفط الخام لتشغيل أكبر مصفاة في جنوب شرق أوروبا.

وأضافت أن هذا القرار يمثل ضربة للمصفاة التي تعتمد على الخام الروسي بصورة أساسية، في حين أن الخام الأقرب ليكون بديلا هو خام كازاخستان وهو مطلوب بالفعل في رومانيا المجاورة.