رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد أعمال ترميم هبوط الأسفلت بطريق النصر

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الخميس برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة، أعمال مديرية الطرق والنقل لترميم أسفلت طريق النصر، حيث تم معالجة الأماكن التي حدث بها هبوط وإعادة رصفها للحفاظ على كفاءة الطريق وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن عملية صيانة الأسفلت تمت من خلال كشط المناطق التي حدث بها هبوط وإعادة تعبئتها بطبقة الأسفلت ليتساوى منسوبها مع باقي الطريق لتأمين حركة سير المركبات.

وقال أبو حطب إن طريق النصر من أهم طرق ومداخل مدينة الشهداء الرئيسية، والذي حظي بأكبر مشروعات التجميل والتطوير التي شهدتها مدينة الشهداء، حيث أقيمت بمنتصف الطريق الجزيرة الوسطى التي يبلغ طولها كيلو ونصف وشملت ممشاً، وحديقةً للطفل وسوق حضاري وهي مشروعات لاقت إقبالاً كبيراً من أهالي مركز ومدينة الشهداء كونها متنزهاً لائقاً يناسب جميع المستويات الاجتماعية والعمرية.

وأكد رئيس المدينة على المتابعة الميدانية اليومية للطريق وما به من مشروعات تجميلية تطويرية ليظل دائماً مدخلاً لائقاً بالمدينة ومقصداً للترويح عن الأهالي.