وزير الدفاع البريطاني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

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زار وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن زيلينسكي أكد زيارة شابس للعاصمة الأوكرانية، من خلال نشر مقطع فيديو على منصة إكس "تويتر سابقا".

ويظهر في الفيديو شابس، وهو يلتقي بزيلينسكي مع تواجد مسئولين عسكريين من الدولتين.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق "إكس: "لقد استقبلت وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في كييف".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية للمملكة المتحدة لدعمها المالي والانساني والعسكري".

وأوضح: "لقد ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وخطوات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".