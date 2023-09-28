ترودو يعتذر بعد تكريم البرلمان عضوا نازيا سابقا

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اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء نيابة عن البرلمان الكندي بعد أن طلب من المشرعين تكريم رجل كان عضوا في فرقة "فافن إس إس"، الجناح العسكري للحزب النازي السابق.

واستقال رئيس البرلمان الكندي أنتوني روتا يوم الثلاثاء بعد أن طلب من المشرعين تكريم ياروسلاف هونكا في تعليقات تزامنت مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوتاوا يوم الجمعة. وحظي هونكا /98 عاما/ بحفاوة بالغة ووصف بأنه "بطل أوكراني".

لكن روتا اكتشف لاحقا أن هونكا خدم بالفعل تحت حكم النازيين ضد السوفييت.

وقال ترودو: "كان هذا خطأ أحرج البرلمان وكندا بشدة. نأسف جميعا لمن كانوا في هذا المجلس يوم الجمعة بشدة لأننا وقفنا وصفقنا على الرغم من أننا فعلنا ذلك غير مدركين للسياق".

وأضاف: "لقد كان انتهاكا شنيعا لذكرى ملايين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في المحرقة"، مضيفا أنه كان أيضا "مؤلما للغاية" لأولئك الذين استهدفهم النظام النازي في الحرب العالمية الثانية.

وقال ترودو: "أريد أيضا أن أكرر مدى أسف كندا العميق للوضع الذي وضع فيه الرئيس زيلينسكي والوفد الأوكراني".

وتابع ترودو: "من المقلق للغاية الاعتقاد بأن هذا الخطأ الفاضح يتم تسييسه من قبل روسيا ومؤيديها لتقديم دعاية كاذبة حول ما تقاتل أوكرانيا من أجله".

وخلال الحرب العالمية الثانية ، تعاون القومي الأوكراني ستيبان بانديرا مع النازيين ضد الاتحاد السوفيتي وأنشأ الجيش الوطني الأوكراني. وقتل على يد عملاء جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي" في ميونخ عام 1959.