أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية "GASTAT"، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان عند 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2023.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 4.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023م، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 8.3% للربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـ8.5% في الربع الأول من نفس العام.

ووفق الهيئة، انخفض كذلك معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ 15.7% مقارنةً بـ16.1% في الربع السابق، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 4.6%.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) حيث بلغ 60.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني حيث بلغ 51.7% مقارنة بالربع السابق.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023 بانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني حيث بلغ 35.3% مقارنة بالربع السابق، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2023م حيث بلغ 67.5% مقارنة بـ68.3% في الربع السابق.