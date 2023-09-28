محكمة فيتنامية تقضي بحبس ناشطة بيئية لمدة 3 أعوام لاتهامها بالتهرب الضريبي

قضت محكمة هو شي مينه، بحبس هوانج ثي مينه هونج المحاضرة السابقة بمؤسسة أوباما، لمدة 3 أعوام عقب إدانتها بالتهرب الضريبي، بحسب ما ذكرته صحيفة ثانه نين الفيتنامية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هونج "51 عاما" كانت أسست منظمة التغيير غير الحكومية، التي تركز على الحياة البرية المعرضة للخطر والتغير المناخي والحد من التلوث، التي أغلقت العام الماضي.

وقالت الصحيفة الفيتنامية، إن الاتهام يرجع إلى تحقيق المنظمة دخلا يقدر بأكثر من 69 مليار دونج (2.8 مليون دولار) خلال الفترة من 2012 حتى 2022.

وقالت الحكومة إن هونج أصدرت تعليمات للعاملين بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بأكثر من 6.7 مليار دونج من خلال عدم إصدار فواتير ضريبة قيمة مضافة.

ولم يتسن الوصول لممثلي هونج على الفور للتعليق.

وقد تم تغريم هونج 100 مليون دونج، كما يتعين عليها تسديد الضرائب المستحقة.