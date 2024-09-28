الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للبنان

خصص القائم بأعمال مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، 10 ملايين دولار أمريكي في صورة تمويل طارئ للوضع الإنساني في لبنان، والذي وصفه المنسق المحلي للأمم المتحدة بأنه كارثي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية لليوم الخامس على التوالي من التصعيد العسكري واسع النطاق.

ووصف منسق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا الدمار بأنه كارثي وأشار إلى أن تصاعد العنف امتد إلى المناطق التي لم تتأثر به من قبل، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

وقال رضا "نحن نشهد الفترة الأكثر دموية في لبنان في جيل، ويعرب الكثيرون عن خوفهم من أن تكون هذه مجرد البداية".

وأضاف (اوتشا) أن "الأمم المتحدة وشركائها ينسقون بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لدعم جهود الاستجابة... نحن نقدم الغذاء والمراتب ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية الطارئة".