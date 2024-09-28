رويترز: نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن

أشارت وكالة أنباء «رويترز»، نقلا عن مصادر، إلى نقل المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بعد ساعات من إعلان اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر إن إيران على اتصال دائم بجماعة حزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد «الخطوة التالية» بعد مقتل نصر الله.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقاتلات التابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى «تنفيذ الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر، وتنسق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل»، بحسب البيان.

وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام عبرية، أن أجهزة الأمن في إسرائيل تمتلك الدليل أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد قتل في عملية الاغتيال ليلة الجمعة.