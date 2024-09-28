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علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا، اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في الغارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني يعلن اغتيال حسن نصر الله.. وحزب الله مازال يجهز البيان منذ ١٧ ساعة».

وأضاف: «الأهم حاليا إنقاذ الشعب اللبناني بعد هذا الزلزال الكبير.. حزب الله أصبح من الماضي، ويبقى لبنان الذي يحتاج لتوحيد سلاحه تحت سيطرة الدولة».

رئيس أركان جيش الإحتلال الصهيونى يعلن إغتيال حسن نصر الله .. وحزب الله مازال يجهز البيان منذ ١٧ ساعة …الأهم حاليا إنقاذ الشعب اللبنانى بعد هذا الزلزال الكبير …حزب الله أصبح من الماضى وتبقى لبنان التى تحتاج لتوحيد سلاحها تحت سيطرة الدولة . — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) September 28, 2024

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في الغارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المقاتلات التابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي دقيق المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى «تنفيذ الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر، وتنسق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل»، بحسب البيان.

وأشار إلى أن «نصر الله كان مسئولا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الآلاف من الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل وفي أنحاء العالم»، وفقًا لتعبيره.