4 نصائح يجب اتباعها في حالة الجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار

أكدت وزارة الصحة والسكان أن داء الكلب (السعار) مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب، وذلك عبر العض أو الخدش أو اللمس المباشر للغشاء المخاطي للعين أو الفم أو الجروح المفتوحة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسعار الموافق 28 سبتمبر من كل عام، لافتة إلى أن السعار يشكل خطرا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، وهم الفئة الأكثر إصابة بداء الكلب.

وجهت وزارة الصحة والسكان 4 نصائح للمواطنين في حالة تعرضهم للجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار، وهي:

1-غسل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة

2-توجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية

3- تلقي التطعيم فورا بجرعات الكاملة

4- العلاج الوقائي ضروري لأنه يمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يؤدي إلى الموت.