عبد المجيد: التتويج بالسوبر سيمنحنا دفعة معنوية لتحقيق الدوري والكونفدرالية

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عبر حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق الزمالك قد فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي أقيمت على ستاد المملكة أرينا.

وقال عبدالمجيد في تصريحات تليفزيونية: «أشكر كل من دعمني خلال الفترة الماضية، و - الحمدلله - قدرنا نعود في النتيجة ونتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي».

وأتم: «التتويج بلقب كأس السوبر سيفرق معنا كثيرًا، وهذه البطولة ستمنحنا دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الدوري والكأس والكونفدرالية في الموسم الجديد».