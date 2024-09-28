قالت الكاتبة رشا سنبل، إن "سحر عبد الله التي رسمت رسومات كتاب لبنى والقرط اللازوردي، من أفضل الناس التي قابلتهم في حياتي"، وأكدت أن رسوماتها كانت ملهمة للغاية في كتابة الكتاب.

جاء ذلك ضمن فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "لبنى والقرط اللازوردي" للكاتبة رشا سنبل، ورسوم سحر عبد الله، والصادر عن دار الشروق، بمكتبة بلسم.

في حضور الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، ونانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، الكاتبة والروائية مريم حسين، الكاتبة آية طنطاوي، والكاتبة منى عبد الوهاب.

وأضافت سنبل أن أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق أمنت بمشروع الكتاب، وبرسومات سحر عبد الله وأصرت على التعاون معها، وأكدت أن رسم سحر لعشر لوحات كاملة في كتاب أمر صعب للغاية، وأوضحت أنها محظوظة برسومات سحر عبد الله.

واستكملت سنبل أنها لم ترد المباشرة في الإخبار بأن أحداث الحكاية عن الحضارة المصرية القديمة، حتى لا يتم قياسها بمقياس التاريخ، وتركت ذلك لكل من يقرأ، وأكدت أن التفاصيل المصرية القديمة حاضرة بقوة سواء عن طريق الكتابة أو من رسومات سحر عبد الله، ولكنها لم أرد أن تحد من رؤية القارئ وخياله.

وتحدثت سنبل عن هدف العمل الفني قائلة إن العمل الفني ليست وظيفته أن يجد حلول للمشكلات التي يتحدث عنها، ولكن وظيفته الأساسية هي أن يقول إن لدينا مشاكل يجب حلها، وأوضحت أنها حذفت من الكتاب خمسين صفحة كاملة قبل تقديم الكتاب للنشر لأنها خشيت من أن يصبح الكتاب كبيرا على القارئ.

وضمن فعاليات حفل التوقيع والمناقشة عرض فيديو مسجل لسحر عبد الله صاحبة رسوم الكتاب أكدت فيه على سعادتها الكبيرة بالمشاركة برسومتها في الكتاب، وأكدت أنها تظن أن الكتاب سيعجب جميع من يقرأه.



رشا سنبل كاتبة مصرية، نشر لها أربع روايات للناشئة "يوميات طالب ثانوي" 2013، "نور والوشم العجيب" 2018، "على جبهتي بثرة" 2021، " القرط اللازوردي" 2024. قامت بتحرير ترجمة سلسلة كتب أمريكية شهيرة للناشئة بعنوان " مذكرات حمقاء- Dork Diaries".

تُلقي محاضرات توعية وورش كتابة للناشئة، كما تُنسق وتُدير لقاءات ثقافية.