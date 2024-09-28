محمد شحاتة: جمهور الزمالك كلمة السر في كل البطولات

أعرب محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي مع الفارس الأبيض على حساب الأهلي، مشيرا إلى أن جمهور الزمالك هو كلمة السر في كل مباراة.

قال محمد شحاتة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الحمدلله تاني بطوله قاريه مع نادينا العظيم وإن شاء الله مزيد من البطولات".

أضاف:" شكرا جمهور نادي الزمالك علي كل الدعم لينا في كل الظروف ودايما الجمهور هو كلمه السر في كل مباراة شكرا ليكم وإن شاء الله دايما بطولات مستمره مع نادينا".

ونجح الزمالك في التتويج بالسوبر الإفريقي بعدما فاز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.