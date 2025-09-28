الرئيس السابق للشاباك: هدف الحرب في غزة هو إبقاء نتنياهو بالحكم

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق، عامي أيالون، الأحد، إن الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة تهدف إلى إبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم.

وأوضح أيالون في تصريح لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية، أن "لهذه الحرب هدفين فقط، الأول هو إبقاء نتنياهو في السلطة، والثاني هو ضمان عدم متابعة القضية المرفوعة ضده وعدم سجنه".

وأكد أيالون أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب على غزة ليست ظالمة فحسب، بل هي أيضا غير ضرورية وخطيرة على مستقبل البلاد.

ولفت إلى أن الهجمات المتواصلة على غزة تهدد قدرة إسرائيل على الاستمرار كدولة يهودية ديمقراطية.

وأردف: "علينا أن نفهم شيئا يفهمه معظم الإسرائيليين، لكن النظام السياسي لا يفهمه، وهو أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها تحقيق أي شيء بالوسائل العسكرية".

وأشار أيالون إلى أنه يتفهم النقاشات السياسية في ألمانيا والمسؤولية التاريخية التي تشعر بها برلين بسبب المحرقة اليهودية.

وأضاف: "كنت أتوقع من ألمانيا أن تتخذ موقفا واضحا وتقول إنها تعترف بدولة فلسطين، لأن الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يخلق أملا حقيقيا".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و5 شهداءو168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.