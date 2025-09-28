رئيس هيئة الرقابة المالية: أصدرنا سندات مستدامة بقيمة 600 مليون دولار حتى الآن

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة السندات المستدامة التي تم إصدارها في مصر حتى الآن بلغت 600 مليون دولار.

أشار فريد خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والذي انعقد اليوم، إلى أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية يتطلب دمج ثلاثة محاور رئيسية: الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي. وأكد أن هذه العناصر تمثل أساسًا لدعم النمو الاقتصادي وتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل.

أوضح أن الاستثمار القائم على الاستدامة أصبح توجهًا عالميًا رئيسيًا، حيث تتجاوز قيمة الأصول المدارة المتعلقة بمبادئ الاستدامة 30 تريليون دولار عالميًا، ما يعكس أهمية الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جذب رؤوس الأموال.

أضاف أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بما يسهم في تمويل المشروعات المستدامة ومساعدة الشركات على تلبية متطلبات التحول البيئي.

فيما يتعلق بالشفافية المالية، أوضح رئيس الهيئة أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة كان خطوة محورية لتحسين جودة القوائم المالية وجعلها قابلة للمقارنة، مشيرًا إلى استحداث معايير لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة، فضلًا عن قرب إصدار معايير تقييم العقارات والآلات والمعدات.

أكد فريد أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا حاسمًا في عمل مراقبي الحسابات، إذ يتعين عليهم التأكد من سلامة الأنظمة التكنولوجية لدى الشركات لجمع بيانات الاستدامة والانبعاثات بشكل تلقائي ومنضبط، كما هو الحال في نظم المبيعات الحديثة، مما يتيح إصدار تقارير دقيقة وقابلة للمقارنة.