مرشحة لزعامة الحزب الحاكم في اليابان تلوّح بمراجعة الاتفاق التجاري مع أمريكا

قالت أبرز المرشحات لزعامة الحزب الحاكم في اليابان، ساناي تاكايشي، إن إعادة التفاوض بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قد تكون مطروحة على الطاولة في حال لم يخدم الاتفاق مصالح اليابان.

وأضافت تاكايشي - حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" اليوم الأحد - أنه يتعين على المسئولين اليابانيين التمسك بموقفهم في حال ظهر أي أمر غير عادل ولا يخدم مصالح اليابان خلال تنفيذ الاتفاق.

وهذا يشمل احتمال إعادة التفاوض، في إشارة إلى صندوق استثماري ياباني بقيمة 550 مليار دولار كان جزءاً من اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاءت تصريحات تاكايشي، ذات التوجه اليميني، قبل أقل من أسبوع من انتخاب الحزب الليبرالي الديمقراطي لزعيم الجديد من بين خمسة مرشحين.

وكان المرشحون الخمسة قد ناقشوا - في وقت سابق اليوم - أيضاً زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتملة لليابان في أواخر أكتوبر المقبل، وأكدوا حرصهم على بناء علاقات شخصية معه وإبراز أهمية العلاقات اليابانية ـ الأمريكية.

ومن المتوقع أن يلتقي زعيم الحزب الجديد بترامب الشهر المقبل في حال زار الرئيس الأمريكي اليابان قبل اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية في كوريا الجنوبية، بحسب تقارير إعلامية محلية.