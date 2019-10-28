مبعوث روسي: لا سبب يدعو لانسحاب واشنطن من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" .. مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب يدعو لذلك.

وقال أوليانوف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن مثل هذا السلوك يؤكد أن واشنطن، اتخذت مسارا نحو إلغاء الاتفاقات في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح، وكذلك عدم الانتشار.

ودلل على ذلك بانسحاب واشنطن، من معاهدة الصواريخ المتوسطة، وقصيرة المدى، واصفا ذلك النهج بأنه مدمر وخطير، مشددا على عدم وجود سبب للانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".

وذكر أن الحديث عن رغبة الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة مستمر منذ عدة سنوات، وقد تكثف الآن ، مضيفا أن البلدين - روسيا والولايات المتحدة - تراقبان أراضي بعضهما البعض بموجب معاهدة "الأجواء المفتوحة" على أساس متبادل، وأن روسيا لا تتمتع بمزايا "أحادية الجانب".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت - في وقت سابق - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع وثيقة حول نية واشنطن الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".