مجلس النواب العراقي يصوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث

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صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين.

وقال مصدر نيابي في تصرحح لقناة "السومرية نيوز"، إن "المجلس صوت، على قرار إلغاء المخصصات المالية والأمتيازات من المسؤولين والرئاسات وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين"، مضيفا أن تنفيذ قرار الإلغاء سيكون ابتداء من اليوم.

وأتى تصويت النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها.