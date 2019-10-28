أمرت نيابة برج العرب، غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتحفظ على 4 طن و650 كيلو جرام "ثمار وزيت زيتون" غير صالحين للاستخدام، بعد ضبطهم داخل مصنع "بدون ترخيص"، وحجز المدير المسئول عنه على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بحيازته، مستلزمات إنتاج، معبأة داخل أجولة وتنكات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، بدون بيانات تفيد صلاحيتها.

وبمداهمة المصنع وإلقاء القبض على المدير المسئول عنه، عُثر بداخله أيضًا على 300 كيلو جرام "زيت زيتون" منتج نهائي، معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة برج العرب، غرب الإسكندرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.