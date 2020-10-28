الولايات المتحدة تؤكد دعمها للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار

أكدت الولايات المتحدة دعمها للإصلاحات الديمقراطية وجهود الإغاثة الإنسانية في ميانمار وتأييدها لإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في نوفمبر المقبل.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية مع زعيمة ميانمار أونج سان سوكي.

وأوضحت أورتاجوس أن هيل حرص خلال الاتصال على مساعي الإدارة الأمريكية من أجل إنهاء الصراع في أنحاء ميانمار وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئي الروهينجا وغيرهم من اللاجئين والنازحين داخليا إلى منازلهم.