 الولايات المتحدة تؤكد دعمها للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 8:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تؤكد دعمها للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:25 ص

أكدت الولايات المتحدة دعمها للإصلاحات الديمقراطية وجهود الإغاثة الإنسانية في ميانمار وتأييدها لإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في نوفمبر المقبل.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية مع زعيمة ميانمار أونج سان سوكي.
وأوضحت أورتاجوس أن هيل حرص خلال الاتصال على مساعي الإدارة الأمريكية من أجل إنهاء الصراع في أنحاء ميانمار وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئي الروهينجا وغيرهم من اللاجئين والنازحين داخليا إلى منازلهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك