 ناخبو تنزانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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ناخبو تنزانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:27 ص

بدأ الناخبون في تنزانيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، حيث يواجه زعيم المعارضة الذي نجا من محاولة اغتيال، الرئيس الحالي الذي يقول إن الصلاة يمكن أن تمنع انتشار فيروس كورونا.

ووقعت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، كما أفادت جماعات حقوقية ومعارضة بتعرضها للترهيب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس جون ماجوفولي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، على الرغم من عودة منافسه المعارض تندو ليسو إلى البلاد مؤخرا منذ محاولة اغتياله قبل ثلاث سنوات.


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