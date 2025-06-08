الجيش الإسرائيلي: استهداف عضو في حماس بجنوب سوريا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربة استهدفت أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب سوريا.

وأمس، زعم أنه عثر على جثة ادعى أنها تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في حماس وشقيق قائد الحركة الراحل يحيى السنوار.

ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" عن اغتيال محمد السنوار، ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس، ومحمد شبانة، وذلك في سلسلة عمليات دقيقة استهدفت بنى تحتية تحت الأرض.

ووفقا للإعلام العبري، "قُتل السنوار في أوائل الشهر الجاري إثر قصف عنيف استُخدمت فيه تسع قنابل من طراز MK-84، تزن كل واحدة منها طنا، على النفق الذي كان يتحصن فيه".