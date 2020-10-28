جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تجاوزت 44 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 44 مليونا صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 44 مليونا و315 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 8ر29 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و167 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.