 فرنسا: قرار أستراليا بخفض الشراكة الاستراتيجية يكسر الثقة في العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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فرنسا: قرار أستراليا بخفض الشراكة الاستراتيجية يكسر الثقة في العلاقات بين البلدين

باريس - د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:40 م | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:40 م

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان، أن قرار أستراليا الأحادي الجانب بخفض الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الأسترالية بوضع نهاية لها لصالح مشروع آخر غير محدد بعد يكسر العلاقة القائمة على الثقة بين البلدين.

جاء ذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.  

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن الأمر يرجع للحكومة الأسترالية الآن لاقتراح خطوات ملموسة تجسد الإرادة السياسية لأعلى السلطات في أستراليا لإعادة تحديد أساس العلاقة الثنائية ومواصلة العمل المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبالنظر إلى قمة مجموعة العشرين المقبلة في روما ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، حث ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي على تبني إجراءات "طموحة" فيما يتعلق بالتحدي المناخي مثل زيادة المساهمة الأسترالية والالتزام بوقف إنتاج واستهلاك الفحم على المستوى الوطني والخارجي، ودعم التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

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