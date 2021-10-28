ضبط عنصريين إجراميين بسوهاج بحوزتهما مخدرات قيمتها ٣ ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجرامين بسوهاج بحوزتهما كمية من مخدر الأيس تُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني و الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط شخصين لهما معلومات جنائية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس (الشابو) متخذين من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين و ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام وقطعتي سلاح أبيض ومبلغا ماليا وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ٣ ملايين جنيه.