الأمن الداخلي الأمريكي: لا اعتقالات في المدارس والمستشفيات

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قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إليخاندرو مايوركاس إنه تم إصدار التعليمات لسلطات الهجرة في البلاد بتجنب الاعتقالات في المدارس والمستشفيات وسائر المناطق المحمية بموجب اللوائح التي أصدرتها الوزارة.

وأشار مايوركاس، في مذكرة أصدرها بهذا الشأن، إلى إصدار التوجيهات لضباط إنفاذ القوانين بعدم إجراء اعتقالات أو عمليات تفتيش في مثل هذه المواقع الحساسة.

وذكر مراقبون، أن هذا يأتي كجزء من جهود للعدول عن توجه لتنفيذ القوانين كان يتبعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويعتبر هذا الإجراء جزءا من سياسات الهجرة التي تستهدف بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توجها أكثر فعالية، وتشبه سياسات اتبعها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والتي جعلت الاعتقالات محدودة في الكنائس والمدارس.