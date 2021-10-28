 بريطانيا تسجل 44 ألفا و122 إصابة جديدة بكورونا و209 حالات وفاة - بوابة الشروق
الخميس 28 أكتوبر 2021 10:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تسجل 44 ألفا و122 إصابة جديدة بكورونا و209 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 10:02 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 10:02 ص

سجلت بريطانيا 44 ألفا و122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 209 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و938 ألفا و965 إصابة، والوفيات إلى 140 ألفا و462 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 102 مليون و924 ألفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك