أظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر8% في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة التسوق في ظل جائحة كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة أظهرت أن إجمالي مبيعات التجزئة بلغ 2ر13 تريليون وون (26ر11 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بـ9ر11 تريليون وون العام الماضي.

وارتفعت مبيعات محال التجزئة بنسبة 3ر3%، في حين ارتفعت مبيعات منصات التجزئة الإلكترونية بنسبة 5ر14% خلال سبتمبر الماضي.

وقد ارتفعت مبيعات المنتجات الفاخرة المستوردة بصورة كبيرة في ظل ما يطلق عليه "التسوق الانتقامي" في إشارة إلى سعى المستهلكين للشعور بالارتياح بشراء المنتجات في الوقت الذي فيه تقييد الأنشطة والسفر بسبب جائحة كورونا.