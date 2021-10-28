 عمار حمدي : لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالدوري - بوابة الشروق
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عمار حمدي : لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالدوري

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:34 ص

أبدى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة بالدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يسعون بقوة لاستعادة لقب البطولة مجددًا هذا الموسم.
وأكد عمار أنه سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي له وثقتهم الكبيرة في قدراته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم، مشيرًا إلى أنه وجد دعمًا كبيرًا من الجماهير التي حضرت المباراة، عندما شارك بديلًا في الشوط الثاني من اللقاء.

وأشار عمار حمدي إلى أن كل لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجميع يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة من أجل اقتناص صدارة الترتيب، والمنافسة على استعادة لقب الدوري الذي غاب عن دولاب بطولات الأهلي في الموسم الماضي. 

وتعليقًا على تسجيل أحمد عبد القادر أول أهدافه الرسمية مع الأهلي قال عمار: «أنا وعبد القادر صديقان منذ أن كنا في صفوف الناشئين، ودائمًا ما كان يسجل هدفين أو ثلاثة في كل مباراة. هو لاعب كبير وهداف من الطراز الأول، وأتمنى أن يستمر في تسجيل المزيد من الأهداف بقميص الأهلي».

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.


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